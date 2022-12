Il Commissario Flavio Iannitello va in pensione: i ringraziamenti dell'Unione dei Comuni

“Un commissario tra la gente, con la gente e per la gente”. Difficile immaginare un complimento migliore di quello che nel pomeriggio di ieri (27 dicembre), in occasione della seduta che ha chiuso l’anno del Consiglio comunale di Monchiero, l’Amministrazione del centro langarolo ha voluto rivolgere pubblicamente all’agente Flavio Iannitello, comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, che, dal 31 dicembre, andrà in pensione dopo 39 anni di servizio.

La cerimonia di ringraziamento è avvenuta alla presenza del Presidente dell’Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo” Roberto Passone, del sindaco Riccardo Ghigo con i membri del consiglio comunale, che hanno applaudito e ringraziato il Commissario Flavio Iannitello con parole di profonda stima e gratitudine, a testimonianza della serietà, competenza e buon senso, doti dimostrate in tutte questi anni di servizio. Il Comune di Monchiero ha donato al Commissario una pergamena ricordo ed un magnum di spumante. La serata si è chiusa con un rinfresco.



Durante la seduta comunale il sindaco ha anche riassunto le opere svolte con i circa 144 mila Euro ottenuti dal Comune. «Con questa cifra - dichiara il sindaco Riccardo Ghigo - siamo riusciti a portare a termine alcuni interventi di diversa natura per il miglioramento di alcuni servizi. 45.580 Euro sono stati utilizzati per la posa dei cavi della rete a banda Ultra larga da parte della ditta Open Fiber che sta collegando internet alle prime famiglie.



Il resto della cifra, insieme ad altri fondi, è stata utilizzata per la conclusione dell’efficientamento energetico dei locali in loc. Borgonuovo B n. 15, che ospitano la farmacia, l’ambulatorio medico, il salone polifunzionale; la Banca Intesa San Paolo ed il Bar Barbarot. È stata sostituita la caldaia, cambiati gli infissi con vetri termici, inseriti sulla tettoia alcuni pannelli fotovoltaici, tinteggiato l’esterno dei locali, cambiato le grondaie, effettuato la manutenzione perline in legno (opera finanziata nel 2021 ma realizzata nel 2022).

È stata effettuata la bitumazione dei 2/3 della strada comunale di Prabrassolo che versava in pessime condizioni d’uso.



Sono state abbattute le barriere architettoniche presso il cimitero di Monchiero e sostituiti gli eternit su loculi comunali. Svolte anche la realizzazione di pavimentazione in porfido lateralmente alle tombe, la creazione di rampe di accesso disabili, la sostituzione grondaie, l’imbiancatura interna ed esterna completa, la riparazione parziale tetto loculi comunali ingresso parte vecchia nonché la regimazione delle acque. Sempre al cimitero realizzato un locale con 30 ossari.



Installate le telecamere per sicurezza e lettura targhe nei punti strategici del paese. Questo lavoro, già avviato dall’amministrazione precedente, è stato ultimato grazie al bando dell’Unione dei Comuni. Infine è stata effettuata la sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampade a LED da cavalcavia ferroviario a ditta Eurovetro compresa loc. Chiabotti Rea (in corso d’opera)».

«Infine voglio ringraziare le persone che si sono impegnate per la realizzazione delle opere nel 2022: la Dott.ssa Colzani Fulvia - Segretario Comunale, il Dott. Vincenzo Di Piazza - già V. Segretario Comunale, Monica Mengo - Responsabile del servizio finanziario, Paola Gallizio - Ufficiale d’Anagrafe e stato civile, Dario Porasso - Messo Comunale e cantoniere, l’Arch. Mauro CAPRA - tecnico edilizia privata, l’Arch. Riccardo Borello - tecnico edilizia pubblica, tutte le ditte, e tutti gli Assessori e Consiglieri Comunali» le parole conclusive del primo cittadino.