Il piccolo comune di Cigliè ha dato il benvenuto a due nuovi nati nel 2022

C'è tanta gioia nel piccolo Comune di Cigliè, che conta meno di 190 abitanti, perché il 2022 ha portato con sé la nascita di due nuovi bambini che risiederanno in paese.

Alessio Benedetto, per la gioia di papà Paolo e mamma Fiorella nato ad agosto e Matteo Peirone, nato a novembre, per la felicità di papà Luca (consigliere comunale) e di mamma Manuela.

Un bel segnale per Cigliè dove, lo scorso anno, erano nati tre bambini (leggi qui), dopo che dal 2018 non arrivavano più cicogne.

"Lo so che due nascite in un anno possono sembrare poche - commenta il sindaco Adriano Ferrero - ma per noi è motivo di grande orgoglio. La nascita di un pargoletto è sempre motivo di infinita felicità e gioia, ma lo è ancora di più quando questi bimbi arrivano in una paesino che conta poco meno di 190 abitanti. Ai nuovi nati ed alle rispettive famiglie rinnoviamo vivissime congratulazioni."