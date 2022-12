Ivano Chiavarino e la “Recuperarte”: quando gli scarti diventano opere d’arte

Pezzi di compensato e vecchi armadi, arredi in disuso, cassette di legno, ma anche cartoni della pizza, battiscopa e persiane rotte: qualsiasi materiale di recupero, nelle mani di Ivano Chiavarino, si trasforma in un’opera d’arte.

Classe 1971, originario di Corneliano, è un pittore conosciuto per il filo innovativo e astratto delle sue composizioni. E fino a qui sembrerebbe tutto normale: quante tele d’arte contemporanea conosciamo? Ma è qui che l’artista ci stupisce, perché per farlo utilizza materiali che nessuno si aspetterebbe.

La grandezza di Ivano Chiavarino è proprio quella di ridare vita ad oggetti poveri. Oggetti di uso quotidiano ormai rovinati ed inutilizzati diventano così totem colorati e ispirati dai pensieri che, in continua e costante evoluzione, abitano la sua mente. Pensieri espressi tramite quegli oggetti che qualcun altro, invece, ha gettato via.

Un giorno, per puro caso, ho aperto la sua pagina Facebook dove pubblica le opere in corso di esecuzione e altre datate o già esposte in rassegne culturali. Le immagini sono peculiari, perché ci invitano a guardare il mondo in modo diverso ed a trovare stimoli creativi dove meno ce lo aspettiamo.