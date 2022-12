Alba piange la scomparsa di Giuliana Moscone, madre dell’artista Valerio Berruti

Lutto ad Alba per la scomparsa di Giuliana Moscone, vedova di Giuseppe Berruti, coi fratelli fondatore dell’omonimo mobilificio di corso Europa, e madre di Valerio, artista di fama internazionale e autore, tra le altre numerose opere, dell’installazione che dallo scorso settembre campeggia in piazza Michele Ferrero, nel cuore della capitale delle Langhe.



La donna, 81 anni, si è spenta nella serata di ieri dopo una lunga malattia. A darne il triste annuncio, la figlia Loredana col marito Massimo Toppino, insieme a Valerio e alla nuora Elisa Giordano e agli adorati nipoti Niccolò, Martina, Zeno e Nina.



Questa sera, mercoledì 29 dicembre, Giuliana Moscone verrà ricordata con un rosario di preghiera in programma alle ore 18.30 nella chiesa di San Cassiano ad Alba. La stessa parrocchiale ospiterà i funerali, in programma per domani mattina, giovedì 29 dicembre, alle ore 10. Visite alla sala del commiato dell’istituto "Ottolenghi" di corso Asti ad Alba, aperta oggi dalle ore 13.30 alle 18.