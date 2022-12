“Troppe spese”: chiude dopo 20 anni l'alimentari “Salam & Furmag” a San Rocco Castagnaretta

Aveva aperto nel 2003. Dopo 20 anni di lavoro e sacrificio, chiude “Salam & Furmag”, alimentari di prodotti freschi e selezionati, gastronomia, vini assortiti, frutta e verdura, e pane: l'ultimo negozio a resistere in piazzale della Repubblica al centro di frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.

“Le spese sono troppo pesanti - spiega il titolare Fulvio Cardonatti, da sette anni affiancato dalla commessa Veronica Chesta -: io ho solo frighi. Da sei mesi le bollette sono raddoppiate. Tra affitto, luce e una dipendente, diventa difficile pensare di andare avanti”.

Peccato che ha solo 55 anni: “Mi dispiace chiudere. Volevo arrivare alla pensione qua, ma si lavora in perdita nonostante la clientela affezionata. Per uno piccolo come me, è impossibile sostenere spese in continuo aumento. Non so bene cosa farò. Intanto depositerò la licenza in Comune perchè non ho trovato nessuno disposto a rilevare il negozio. Chi si mette in gioco a queste condizioni? Senza contare che, se avessi dovuto vendere l'attività a quello che vale, sarei stato completamente fuori mercato”.

Così piazzale della Repubblica nel centro della frazione mostrerà le sue vetrine vuote: negli anni hanno cessato attività l’edicola, il salone dei fratelli parrucchieri Franco e Roberto Dominio, la filiale Ubi Banca, poi si sono trasferiti lo studio di un commercialista e un negozio di informatica.

“Dispiace - conclude Fulvio Cardonatti-. Avevo un buon passaggio con clienti da San Rocco, ma anche gente di Borgo e di Cuneo altipiano. Una clientela affezionata che voglio ringraziare e salutare. L'ho scritto anche nel cartello fuori dalla porta. Grazie della fiducia e del supporto che mi avete dimostrato in tutti questi anni”.