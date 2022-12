Al Toselli di Cuneo lo spettacolo "L'amore ai tempi del com'era"

Un titolo azzeccato per descrivere quello che succederà sul palco in questo nuovo spettacolo, proposto dall’Ora Canonica, storie d’amori di tempi passati, storie contemporanee raccontate da Filippo Bessone che per questa occasione non indosserà più la finta talare del prete, racconterà se stesso, senza sentire la necessità di indossare il costume di un personaggio.

Anche l’orchestra Bluette si è adeguata e ridimensionata per l’occasione e sarà diretta da Claudio Dadone, chitarra, Edoardo Dadone al basso Enrico Dadone alla batteria e Joe Vacchetta alle tastiere e tromba, una magia di suoni e di arrangiamenti che faranno la differenza di questo nuovo progetto.

Si canteranno storie di vita comune inframezzate da racconti recitati, non mancheranno le risate e neanche alcuni momenti riflessivi, ma tutto scivolerà via in una serata, piacevole e rilassante