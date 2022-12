Bra: il 2023 del Teatro Politeama Boglione inizia con la grande prosa

Il 2023 del Teatro Politeama Boglione inizia con la grande prosa: sabato 7 gennaio alle ore 21 Giuseppe Cederna porta in scena a Bra “Storia di un corpo” di Daniel Pennac, nell’adattamento di Giorgio Gallione.

Storia di un corpo è il viaggio di una vita, uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una confessione e insieme un’analisi, fisica ed emozionale, che il nostro io narrante ha tenuto dall’età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Una narrazione fluviale dove, attraverso le sue scoperte e le sue mutazioni, il corpo del protagonista prende progressivamente la scena, accompagnandoci in un mondo che si svela attraverso i sensi, diremmo quasi l’epidermide: la voce anaffettiva della madre, gli abbracci silenziosi del padre, l’odore accogliente dell’amata tata, il dolore bruciante di una ferita, il sapore dei baci della donna amata.

“La letteratura di Pennac è teatro in potenza – spiega il regista Giorgio Gallione –. Per me regista e adattatore, un “bosco narrativo” quasi inesauribile col quale continuo a confrontarmi con felicità ed entusiasmo”.

Gli ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo sono in vendita il lunedì dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26.

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2023



Questi i prossimi appuntamenti a teatro, tutti con inizio alle ore 21: il 15 gennaio con “I separabili”, con Alessandro Benvenuti, Chiara Castelli; il 20 gennaio con “Scorrettissimo me” di e con Paolo Rossi e il 5 febbraio con “Paradiso XXIII” con Elio Germano e Teho Teardo, spettacolo fuori abbonamento tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione, con una programmazione che si estende fino a fine aprile, si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.