Concerto di Capodanno con le bande musicali giovanili di Cuneo e di Novara/Vercelli

Come da tradizione la Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo terrà il 30 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Milanollo di Savigliano il concerto conclusivo della stagione 2022, stagione che ha visto, purtroppo la recente prematura scomparsa del direttore ospite Angelo Sormani, di cui saranno eseguiti due brani (Licosa e Magic Moon), diretti rispettivamente da Davide Semprevivo e Valerio Semprevivo, quale tributo al compositore e direttore comasco di fama internazionale.



A condividere la serata ci sarà la Banda Musicale Giovanile Novara/Vercelli che, diretta da Roberto Giuliani e Enrico Momo, proporrà un repertorio costituito di trascrizioni di brani di diverso genere ed originali per banda. Questo concerto si inserisce in un progetto di scambio tra le formazioni giovanili provinciali Anbima attive in Piemonte, cha ha visto il prologo tenersi a Varallo Sesia (VC) presso il teatro sociale il 29 ottobre scorso. Il concerto, organizzato in collaborazione con la Banda musicale locale e il Comune di Savigliano, sarà un’occasione per ascoltare dell’ottima musica ed un importante vetrina per il mondo bandistico giovanile piemontese targato Anbima che conta ben sei bande giovanili provinciali e la banda giovanile regionale. L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti. (Prenotazione gradita telefonando al 3394329968).