Villanova Mondovì, Roberto Murizasco si candida a sindaco per le prossime elezioni

Si prospetta una sfida a due quella per raccogliere il testimone alla guida del comune di Villanova Mondovì dal sindaco Michelangelo Turco.

I villanovesi saranno chiamati alle urne nel 2023 e, anche se manca ancora comunicazione ufficiale, sarà l'attuale vice sindaco Michele Pianetta a scendere in campo in continuità con l'amministrazione uscente.

Intanto ha sciolto le riserve Roberto Murizasco, 60 anni, agente assicurativo, padre di due figlie, già assessore e vice sindaco nelle amministrazioni Tomatis e Boasso, in corsa per la carica di primo cittadino.

"Tra pochi mesi, - dichiara in una nota stampa - nella primavera dell’anno che sta per cominciare, a Villanova si terranno le elezioni comunali, dove saremo chiamati a fare la nostra scelta per il paese che verrà. Nell’ultimo periodo ho raccolto gli inviti di tanti amici villanovesi e ho deciso di dare la mia disponibilità alla candidatura a sindaco di Villanova, dopo essere già stato amministratore a cavallo degli anni Novanta e Duemila. Insieme ad un bel gruppo di persone, con giovani, donne e uomini di età diverse, rappresentativi di tutto il tessuto sociale e di tutto il territorio villanovese, abbiamo cominciato a confrontarci, discutendo i problemi e le esigenze del nostro paese".

"La nostra volontà - prosegue Murizasco - è quella di lavorare a stretto contatto con la popolazione, per ricreare una vera e utile collaborazione, fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra città. E per fare questo, occorre partire dal confronto e dal dialogo, per recuperare quel rapporto di fiducia tra cittadini e amministratori che è alla base della crescita e dello sviluppo di ogni comunità. Vogliamo, quindi, cominciare con un segnale concreto: prossimamente apriremo, nel centro del nostro paese, un punto di ascolto a disposizione di tutti i villanovesi. La porta sarà aperta a chiunque voglia condividere proposte, segnalare criticità, o anche, semplicemente, parlare della città che immagina per il futuro: sarà una prima occasione di confronto, utile per dare forma a un programma elettorale davvero a misura di cittadino. Ci sarà anche una cassetta della posta affissa all’esterno del punto di ascolto, utile per chi passasse da lì al di fuori dell’orario di apertura o volesse mantenere l’anonimato. Saremo disponibili anche tramite posta elettronica all’indirizzo puntodiascoltovillanova@gmail.com

La sfida che ci attende è importante, ma siamo pronti a raccoglierla con passione ed entusiasmo. Auguriamo a tutti i Villanovesi buone feste e felice anno nuovo".