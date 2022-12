Aperto il cantiere al liceo di Bra per poter riaprire in sicurezza le sei aule inagibili

La Provincia di Cuneo, nella giornata di ieri, ha aperto il cantiere presso l'ala del Liceo Gandino di Bra chiusa dopo l'incidente di una settimana fa.

Nella mattinata alcune ditte hanno cominciato a lavorare sulla controsoffittatura delle aule al piano terra. Gli uffici della Provincia stanno provvedendo ad inviare la documentazione richiesta agli organi competenti ed appena possibile formuleranno istanza di dissequestro per poter proseguire i lavori.

Contemporaneamente, nei prossimi giorni e per tutta la prossima settimana, gli ingegneri incaricati dall'ente faranno gli studi necessari per verificare la sicurezza della struttura.

La Provincia di Cuneo ha già valutato il danno e provveduto ad affidare i lavori, per un importo ivato di 34mila euro, che serviranno ad installare, presso i locali interessati, sistemi antisfondellamento certificati. I lavori sono stati affidati a Bailo geometra Antonello srl di Roccavione.

Sono stati accantonati 120mila euro totali per il ripristino delle aule.

Il presidente Luca Robaldo e il consigliere con delega all'Edilizia Scolastica Davide Sannazzaro tengono a dichiarare quanto segue: "I nostri uffici sono al lavoro per riuscire in tempi brevi a mettere in sicurezza le aule del Liceo Gandino in modo da permettere il corretto proseguimento dell'attività scolastica. Questo, naturalmente, avverrà quando gli ingegneri incaricati daranno un report di sicurezza che permetta l'utilizzo delle aule. E' solo due mesi che siamo in carica, ma abbiamo potuto appurare la serietà del lavoro dei nostri tecnici, che ringraziamo per l'importante lavoro che stanno portando avanti in questi giorni."