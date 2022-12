Il Comune di Busca ha premiato gli studenti meritevoli

“E’ questo un appuntamento annuale – ha detto il sindaco Marco Gallo - molto sentito e importante per noi. E’ significativo dedicare una semplice cerimonia ai premiati, dalla laurea alle scuole medie agli studenti di musica, per rendere merito allo studio e all’impegno, valori che stanno a fondamento della società".



"Il mio augurio a tutti voi è che partendo da qui – ha sottolineato l'assessora all'Istruzione Lucia Rosso - possiate essere sempre di esempio sia nel percorso scolastico, sia nel mondo del lavoro e sia come cittadini. Rendiamo merito anche le vostre famiglie, che vi appoggiano in questo percorso”.



“Sono contenta e orgogliosa – ha aggiunto l'assessora alle Politiche giovanili Beatrice Aimar - di rappresentare in Comune le giovani generazioni di Busca, fra cui sono numerosi gli esempi di impegno sia a scuola sia nel sociale. A voi premiati dico che avendo eccelso nello studio, possiate continuare a impegnare i vostri talenti nella società e che possiate sempre trovare le giuste motivazioni per non scoraggiarvi mai”.



Le borse di studio “Giordano Secondo e Famiglia” elargite in osservanza dei lasciti della famiglia benefattrice, con il contributo della Banca di Credito cooperativo di Caraglio e in collaborazione con la Consulta delle famiglie di Busca, dell’importo di euro 200 ciascuna, vanno ai ragazzi che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado a Busca con votazione 10 e 10 e lode. I premiati quest’anno sono: Federico Perottino, Elisa Fino (assente alla cerimonia), Eleonora Giusiano, Lucia Rabino, Maria Trovato Catalfamo.



La borsa di studio “Maestro Mario Angelo Romagna” di 1.382 euro per diploma in strumento è stata assegnata a Chiara Marabotto per lo studio di violino al conservatorio di Cuneo.



Le borse di studio comunali per diplomati e laureati, rispettivamente due del valore di 465 euro ciascuna e una del valore di 775 euro, sono andate a Luca Donadio, per il diploma di maturità di tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera all'Istituto Virginio Donadio di Dronero, e Davide Garnero per il diploma di maturità perito agrario indirizzo gestione dell'ambiente e del territorio all'istituto Umberto I Alba, sede Verzuolo, e a Samuele Pilleri per la laurea magistrale in Informatica all'Università di Torino con la tesi dal titolo "”Virtualizzazioni di funzioni di reti”.