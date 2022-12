Il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni per le agoniste del GECKO PRO.

Gruppo emergente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica IL GECKO TARANTASCA che partecipando a concorsi, organizzati sul territorio Piemontese, hanno portato a casa ottimi riconoscimenti ottenendo sempre la loro presenza sul podio. Un onore essere giudicati da Coreografi eccellenti come la Direttrice dell’Opus Ballet di Firenze e Daniele Ziglioli di Milano.

Il Gecko tiene particolarmente alla formazione delle ragazze, offrendo un percorso adattato alle loro necessità come gruppo e come individui per portare ognuna il proprio valore aggiunto nel PRO.

Altrettanto viene fatto per tutte le proposte nell’ASD, il ben-essere viene ricercato tramite un’attività sportiva che arrechi giovamento fisico e mentale in un’ottica di salute. Per gli adulti sono attivi corsi di tonificazione, step, fitness coreografato e acrobatica aerea per permettere ad ognuno di trovare l’attività che meglio rispecchia le sue necessità/desideri. I bambini possono seguire un percorso generico nella danza e nell’acrobatica aerea dove vengono proposti stili ed attrezzi differenti, offrendo un bagaglio che porti ognuno a scoprire il proprio genere. Per chi invece ha desiderato approfondire la danza contemporanea ha iniziato un lavoro nel GECKO PRE, con l’ottica di crescere sull’impronta dell’agonismo, ma tenendo conto dell’età e delle loro necessità. Entrambi i gruppi PRO e PRE sono seguiti dall’insegnante e coreografa Basso Marianna.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza Garnero Stefania e la sua determinazione nel promuovere movimento e salute e Ferrero Elena, che unite al Consigli Direttivo augurano a tutti i lettori Buone Feste!