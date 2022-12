“Un onore per me e per tutta la Città di Mondovì poter ospitare Carmen Rocchino, atleta della Marina Militare promessa del nuoto sincronizzato, campionessa pluripremiata nonostante la sua giovanissima età, argento in Coppa Europa e bronzo nei campionati europei giovanili.

Grazie al nostro impianto è riuscita ad allenarsi nonostante i giorni di riposo.



Grazie Carmen e in bocca al lupo per le tue prossime sfide!”



Lo dichiara l’assessore allo Sport del comune di Mondovì Alessandro Terreno.