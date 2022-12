Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino a quota 25 podi, raggiunta la top ten della speciale graduatoria

Con il terzo posto nel gigante di Semmering (24 ore dopo quello nel recupero di Soelden) Marta Bassino ha raggiunto quota 25 podi in Coppa del mondo in carriera, affiancando Max Blardone in decima posizione nella prestigiosa graduatoria.

Classifica guidata da Alberto Tomba (88 podi) seguito da Gustavo Thoeni (69) e Isolde Kostner (51).

LA TOP TEN (tra parentesi sono indicati i diversi piazzamenti sul podio)

1. TOMBA Alberto 88 (50|26|12)

2. THOENI Gustav 69 (24|25|20)

3. KOSTNER Isolde 51 (15|18|18)

4. BRIGNONE Federica 49 (20|16|13)

5. GOGGIA Sofia 44 (20/16/8)

5. COMPAGNONI Deborah 44 (16|15|13)

7. PARIS Dominik 42 (21|10|11)

8. GROS Piero 35 (12|14|9)

9. GHEDINA Kristian 33 (13|11|9)

10. BLARDONE Max 25 (7/12/6)

10. BASSINO Marta 25 (6/8/11)