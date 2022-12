Sci alpino, Coppa del mondo: ancora un podio per Marta Bassino! Terzo posto nel gigante di Semmering

Ancora una prestazione di grande livello ed un podio per Marta Bassino: suo il terzo posto nel gigante Semmering, secondo appuntamento del trittico di Coppa del mondo sulla pista austriaca.

La campionessa cuneese chiude con il tempo di 2:03.98 confermandosi su eccellenti standard e conservando un importante vantaggio sulla classifica di specialità.

Successo di Mikaela Shiffrin in 2:03.51 davanti a Lara Gut-Behrami (+0.10).

Quarta Federica Brignone, poi Grenier e Gasienica-Daniel.

Per Marta si tratta del podio numero 25 della sua carriera in CdM, quarto consecutivo in gigante nella stagione in corso (dopo Killington, Sestriere ed il recupero di Soelden).