Sci alpino, Coppa del mondo: nuovo gigante a Semmering, Marta Bassino ancora con il pettorale 3

Archiviato il recupero del gigante di Soelden, la Coppa del mondo di sci alpino femminile propone un nuovo appuntamento tra le porte larghe, ancora sulla pista austriaca di Semmering.

Marta Bassino al via con il pettorale 3, così come nella gara di ieri chiusa con al terzo posto dietro Shiffrin e Vlhova. Ottimo inizio di stagione per la campionessa cuneese, capace di vincere a Sestriere e piazzarsi seconda a Killington per un totale di tre gare ed altrettanti podi (già 24 in carriera).

La prima al cancelletto sarà la francese Tessa Worley, poi la svedese Sara Hector. Quindi Marta, Gut-Behrami, Brignone, Shiffrin. Al via anche Asja Zenere, Roberta Melesi, Elisa Platino, Annette Belfrond e Laura Pirovano.

Prima manche alle ore 10, alle 13 via scatta la seconda frazione. Diretta televisiva su Eurosport 1 e RaiSport.