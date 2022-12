Bra, visita al suggestivo presepe delle Sorelle Clarisse

Nelle feste di Natale i presepi si ripropongono come degno quadro rievocativo: racchiudono in sé una visione di pace e di umanità, capisaldi fondamentali del nostro vivere e del nostro lavoro. Trovano collocazione in tutte le chiese di Bra, costruiti con diversi stili.

Fino alla capanna dove troviamo la Santa Famiglia, fulcro di tutta l’esperienza cristiana. In questa cornice, “La Madonna diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Con queste parole, l’evangelista Luca ci proietta in quella che è la notte dei tempi, in cui Gesù diede i primi vagiti in una semplice mangiatoia, ai confini del mondo allora conosciuto. Da quel giaciglio il Signore si è fatto Parola di speranza per l’umanità di ieri, oggi e domani.