Portiamoci avanti: ecco tutti i ponti del 2023

Anche se molti di noi ancora non sanno che fare a Capodanno (e le continue domande a riguardo non fanno che peggiorare la situazione), vi diciamo di non disperare: una volta superato questo scoglio, il 2023 è tutto in discesa. Il nuovo anno in arrivo porterà con sé (come di consueto) i ponti, ottima scusa per ricaricare le batterie.