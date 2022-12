Il Galì “Any Time” al fianco del Cuneo Volley

Il Galì, che sposa la formula dell’Any Time, e vuole diventare un autentico punto di riferimento del Capoluogo, trasferisce lo stesso modus operandi anche nella partnership con il Cuneo Volley, diventando un vero e proprio punto di ritrovo per i giocatori, lo staff e tutto il Mondo biancoblù.

«Siamo felici di far parte del mondo Cuneo Volley. Aver ospitato la serie A2 prima delle partite in casa nel girone d'andata è stato un onore e possiamo dire che ha portato bene. Come il Club di pallavolo maschile cuneese, anche noi siamo una realtà giovane, ambiziosa e con grandi potenzialità.» - Fabio Di Salvo, co-founder del Gruppo Weve.

Il Galì nasce nel 2012, con l’idea di creare un luogo di aggregazione nel cuore della città in cui gustare cibo di qualità in tutte le ore della giornata. Un vero e proprio bistrot all’italiana dal respiro internazionale ispirato alle migliori esperienze estere. Fascino parigino d’inizio ‘900 e contemporaneità metropolitana newyorkese si fondono in uno spazio cosmopolita volto all’accoglienza, aperto agli incontri e alle contaminazioni.Una squadra giovane e dinamica, ricca di entusiasmo e voglia di fare, saprà accogliervi con calore e riservarvi un servizio attento e curato. Al Galì si incontrano stili, gusti e tendenze: il salotto della città, in piazza Galimberti, aperto tutti i giorni dell’anno, dove vivere i migliori momenti della giornata. Dalla colazione alla tarda sera, passando per il pranzo, la cena e l’aperitivo.

Prenotatevi già da ora per il brunch del 1° gennaio, perché chi inizia l’anno con il Galì avrà il buonumore per tutto il dì!-> gali.wevegroup.it/