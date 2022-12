Turismo, gli agriturismi della Granda registrano il tutto esaurito per Capodanno

Capodanno da tutto esaurito in provincia di Cuneo fra enogastronomia, montagne e colline, con gli agriturismi in testa alle strutture maggiormente scelte dai turisti, seguiti dai B&B. È quanto rileva Coldiretti Cuneo sulla base dei dati di Visit Piemonte riferiti alle prenotazioni online nel periodo natalizio, dal 24 dicembre fino all’8 gennaio 2023.

“I visitatori nazionali e stranieri mostrano di apprezzare le proposte degli oltre 300 agriturismi della Granda: soggiorni di relax, cucina attenta alla stagionalità e alla valorizzazione delle eccellenze locali, oltre a molteplici attività e servizi per sportivi, curiosi, ambientalisti, amanti degli animali, appassionati della cultura e del benessere” afferma Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo, che aggiunge: “Gli agriturismi di Terranostra Campagna Amica si distinguono per essere altamente qualificati grazie ai corsi periodicamente organizzati per i cuochi contadini e per l’ospitalità”.

“L’agriturismo cuneese – aggiunge Fabiano Porcu, direttore di Coldiretti Cuneo – è sinonimo di cibo naturale, genuino e gustoso, grazie ai prodotti tipici locali coltivati direttamente in azienda e alle ricette contadine, rivisitate con creatività gourmet. Scegliere l’agriturismo significa anche vivere la bellezza e l’autenticità di un’ospitalità a diretto contatto con la natura in ogni stagione”.

Sul sito web www.campagnamica.it è possibile visionare le strutture agrituristiche di Campagna Amica sul nostro territorio, ma non solo, e scoprire le loro proposte di soggiorno, gusto ed esperienze.