Ordinanze antibotti, ma nessun controllo: "Se le regole non si fanno rispettare, meglio non averle"

Spett.le Redazione di Targato CN,

l'anno scorso il Comune di Cuneo aveva pubblicato annunci di sanzioni e divieti riguardo l'uso di fuochi artificiali e petardi ecc. la notte di Capodanno 2021/2022.



A Cerialdo un gruppo di “disobbedienti” ha invece attuato addirittura un blocco stradale sulla rotonda di via Cittadella, impedendo il passaggio degli autoveicoli per un'oretta con la disposizione sull'asfalto di molte scatole di fuochi multipli, di “bombe” ecc. ecc che, dato il frastuono, si saranno sentite fino in centro città.

La nostra cagnetta è uscita da sotto l'armadio solo la mattina dopo, infatti nessuno ha fatto controlli in quel momento.

Vorremmo sapere se quest'anno si ripeterà lo spettacolo o se ci sarà qualche passaggio a Cerialdo a mezzanotte.

Se le regole ci sono, sarebbe bene farle rispettare, altrimenti è meglio non dire nulla.

Grazie per l'attenzione



Lettera firmata