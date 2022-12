71 posti disponibili al Monviso Solidale per 12 mesi di Servizio Civile Universale

Sono quattro i progetti pensati dal Monviso Solidale per i giovani fra i 18 e i 28 anni compiuti che vorranno svolgere l’anno di servizio civile universale sul territorio del fossanese, saviglianese e saluzzese.

Si differenziano in base alle persone che i volontari incontreranno durante la loro esperienza:

PROGETTO GIALLO: anziani e disabili in assistenza domiciliare;

PROGETTO BLU: anziani e disabili in comunità residenziali o nei centri diurni;

PROGETTO ROSSO: bambini e ragazzi in contesti di fragilità;

PROGETTO BIANCO: bambini e ragazzi in progetti di educazione e promozione culturale.

Per iscriversi occorre avere lo SPID e presentare domanda online su domandaonline.serviziocivile.it; il codice del Consorzio Monviso Solidale è SU00348.

L’impegno richiesto è come sempre di 25 ore a settimana per 12 mesi. Il rimborso previsto pari a 444.30 € mensili. Il bando scade alle ore 14 del 10 febbraio 2023. Per approfondire o fare una chiacchierata per poter scegliere meglio la sede è possibile chiamare lo 0172698628 oppure scrivere a cristina.paschetta@monviso.it, referente del reclutamento. Sul sito monviso.it/serviziocivile tutte le sedi territoriali disponibili e ogni ulteriore informazione a riguardo.