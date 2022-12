Affetto e preghiera per Benedetto XVI anche dal Santuario della Madonna dei Fiori di Bra

“Ci uniamo, nelle nostre Parrocchie e in tutte le comunità per elevare al Signore la preghiera che il Santo Padre Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa per accompagnare Sua Santità il Papa emerito Benedetto XVI in questo particolare momento della Sua vita. Personalmente desidero esprimere anche il mio filiale affetto, la mia profonda stima e riconoscenza per Lui che mi ha nominato vescovo ed ha illuminato con il Suo luminoso Magistero i passi del mio camino. Il Signore lo sostenga in questo passo con cui, come ha detto il Santo Padre Francesco, silenziosamente sostiene la Chiesa”, ha scritto in una lettera al Clero ed ai fedeli della diocesi, il vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Cerrato, personalità particolarmente vicina a Joseph Ratzinger.