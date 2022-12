Camera di Commercio di Cuneo, raddoppia l'orario di apertura delle sedi di Cuneo e Alba

La Camera di commercio di Cuneo ha messo al centro della propria politica gestionale la qualificazione e il miglioramento degli standard di qualità e di efficienza dei servizi per le imprese.

A partire da lunedì 2 gennaio 2023, in via sperimentale, l’orario di apertura al pubblico delle sedi di Cuneo e di Alba sarà ampliato e riorganizzato in modo da consentire all’utenza di usufruire in alcuni giorni della settimana di un orario continuato che consenta l’accesso anche durante la pausa pranzo e, nella giornata di mercoledì, di un orario prolungato che preveda l’apertura sino alle ore 17,30.

“In accordo con la Giunta in questi due anni abbiamo perseguito la ricerca della qualità e dell’efficienza nei servizi alle imprese e ai professionisti, cogliendo le istanze che provenivano dai nostri stessi interlocutori:avere una Camera di Commercio aperta e pronta a supportare per un tempo prolungato chi affronta le sfide di un mercato sempre più esigente e chi ancora non è pronto ad utilizzare gli strumenti digitali – afferma il presidente Mauro Gola-. In quest’ottica abbiamo deciso di aumentare l’orario di apertura, non solo degli sportelli di front office ma dell’intera Istituzione camerale”.

La riorganizzazione avviata è frutto della volontà di reinterpretare le esigenze dell’imprenditoria locale, cercando di dare risposte adeguate e incisive alle richieste delle imprese e dei professionisti, consapevoli che l’accompagnamento alla digitalizzazione e all’utilizzo dei servizi telematici presuppone una fase iniziale di affiancamento che necessariamente deve avvenire in presenza.

“Per assicurare l’erogazione di un servizio all’altezza degli standard cui la nostra utenza è abituata in un numero di ore più ampio, l’orario dai primi giorni del 2023 passerà dalle iniziali 17 a 30 ore settimanali - prosegue il presidente Gola -. A questo riguardo un sentito ringraziamento va alla dirigenza e a tutto il personale camerale per la disponibilità dimostrata e la capacità organizzativa messa in atto, a parità di organico”.

Il nuovo orario di apertura interesserà le sedi di Cuneo e di Alba. Gli uffici di Mondovì e Saluzzo proseguiranno con l’attuale configurazione. L’efficacia e il gradimento dei nuovi orari saranno monitorati nel prossimo semestre.



Lunedì 8.30 –15.30 orario continuato

Martedì 8.30 –13.30

Mercoledì 8.30 –12.30 / 14.30 –17.30

Giovedì 8.30 –15.30 orario continuato

Venerdì 8.30 –12.30