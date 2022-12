Il presidente Cirio ricorda Claudio Puppione: "Sei stato e rimani una persona speciale"

Alberto Cirio, prsidente della Regione, ha voluto esprimere il suo cordoglio in modo pubblico per la morte del giornalista Claudio Puppione.

"Gentilezza, professionalità, amore per la propria terra. Sono le parole che mi vengono in mente pensando a Claudio Puppione. Le qualità preziose di un uomo, un giornalista, che ha dedicato la sua vita alle persone e alle cose che gli erano care. Io ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente e proprio per questo, ancor di più, desidero rivolgere l’abbraccio del Piemonte alla sua famiglia, ai suoi colleghi. Sei stato e rimani una persona speciale Claudio. Grazie per aver contribuito a raccontare le tante sfaccettature, la storia e il futuro di questo nostro territorio meraviglioso, in cui abbiamo la fortuna di vivere".