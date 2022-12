La Cometa e Babbo Natale illuminano il Forte di Ceva per le festività

Per le festività natalizie il Forte di Ceva si è illuminato con speciali proiezioni a tema.

La scorsa settimana ha fatto la sua comparsa la Stella Cometa mentre, da questa sera, tutti sono con gli occhi all'insù per ammirare Babbo Natale e la sua slitta trainata dalle renne.

"E' stata una novità assoluta, - commenta il sindaco Vincenzo Bezzone - volevamo fare gli auguri di buone feste in modo speciale e così abbiamo pensato all'installazione di un proiettore che creasse immagini a tema sul Forte, che è il simbolo della nostra città. Abbiamo pensato a figure come Babbo Natale e la Cometa perché risaltavano bene e godevano di maggiore visibilità, speriamo che l'iniziativa sia stata apprezzata e colgo l'occasione per augurare ancora serene festività a tutti".