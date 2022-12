La prestigiosa rivista Artribune premia Valerio Berruti come Miglior Artista italiano 2022

Miglior artista italiano 2022: the winner is… Valerio Berruti! La prestigiosa rivista d’arte Artribune, nata nel 2011, ha assegnato all’artista albese questo importante riconoscimento in un anno di ripartenza anche per il mondo della creatività fatta arte.

Per Valerio una luce in questo periodo per lui triste, dovuto alla scomparsa della mamma Giuliana Moscone, i cui funerali si sono svolti questa mattina (29 dicembre) presso la chiesa di San Cassiano ad Alba (Leggi articolo).



Un sorriso che sicuramente darà forza a Berruti per continuare il suo cammino artistico, un premio così motivato dalla rivista: “A giugno 2022 la sua opera scultorea Liberi tutti entra a far parte del progetto ArteParco all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Il 29 settembre è stata inaugurata la sua opera monumentale Alba, una scultura in acciaio inox bronzato alta oltre 12 metri, un dono della famiglia Ferrero alla Città di Alba, posizionata nella centrale piazza Michele Ferrero, dedicata all’imprenditore albese. Pochi giorni fa è uscito in libreria il suo nuovo pop-up luminoso La giostra di Nina (Gallucci editore) in attesa che il suo grande carosello voli oltre oceano. Attualmente sta lavorando a un nuovo corto animato, Cercare silenzio, un progetto cinematografico di circa 10 minuti coprodotto da Sky Arte, musicato da Samuel Romano e realizzato per sostenere Open Arms. E non è nemmeno tutto quel che ha fatto Valerio Berruti (Alba, 1977) in questo 2022 che sta per concludersi, con un occhio sempre attento rivolto al di là dell’asfittico mondo dell’arte”.



Lo stesso Valerio ringrazia con un post su Facebook e ricorda la mamma così: «È uno strano caso del destino che la classifica di ARTRIBUNE sia uscita proprio ieri e non il 31, come ricordavo dagli anni passati. Ringrazio molto per questo riconoscimento che mi onora e di cui mia mamma sarebbe stata fiera. Lo condivido con tutti quelli con cui ho condiviso i progetti dell’anno passato e quelli con cui sto lavorando verso nuovi orizzonti. E grazie a tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni, mi avete commosso».