Mondovì, domani si riunisce l'ultimo consiglio comunale del 2022: si parlerà anche dello sgombero neve

Sarà l'ultima seduta del 2022 e oltre ai punti all'ordine del giorno si discuterà anche del tema sgombero neve, reddito di cittadinanza e misure per l'agio giovanile.

Il centrodestra in particolare ha presentato interrogazioni in merito agli allacciamenti sulla fognatura comunale al Merlo, decoro urbano rione Altipiano, sull'ordinanza sindacale in occasione di Marocco-Spagna, sul reddito di cittadinanza, TARI e possibili agevolazioni sulle attività produttive.

Un'interrogazione congiunta riguarda poi il tema dello sgombero neve ed è stata presentata dai consiglieri di centrodestra e centrosinistra, che interrogano l'amministrazione anche sulle iniziative di promozione dell'agio giovanile e la prevenzione del disagio. Presentato inoltre un ordine del giorno per assegnare un riconoscimento alla famiglia Castagnino, che nascose e salvò Marco Levi, direttore della Ceramica Besio, già colpito dalle leggi razziali del 1938.