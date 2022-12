Robilante conclude l’anno in musica con il concerto “Nouve’ de gersi”

Quale miglior modo di augurare ai propri concittadini un buon inizio anno se non in musica?

Dopo due anni di stop ai concerti, a causa della pandemia, l'amministrazione comunale di Robilante ha deciso di concludere il 2022 con un evento dedicato interamente ai "Nouvè" provenzali.

Si tratta di un antico genere natalizio che, pur trattando tematiche legate al Natale, si discosta sovente dalla liturgia per svilupparsi principalmente in ambito popolare. Questo repertorio di origine medievale è stato rivisitato a partire dagli anni '70 da alcuni musicisti provenzali, approcciandosi in modo contemporaneo a questa musica.

L’appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 30 dicembre alle ore 21 presso la Confraternita Santa Croce. Si esibirà il trio Andres Reyes Saladrigas (voce-percussioni-installazioni), Gabriele Ferrero (violino-sax soprano-mousette-voce) e Nicolò Bottasso (violino-violino tenore-tromba-voce), che da anni stanno portando avanti un progetto di ricerca intorno al repertorio provenzale, ma spostandosi altresì sul versante piemontese delle Alpi per creare una commistione musicale che si distacca pesantemente dalla filologia per trovare strade espressive nuove, improvvisazioni e installazioni che prendono origine dal teatro di figura.

L'Amministrazione coglie l'occasione per ringraziare la Pro Loco di Robilante per il supporto organizzativo.