Savigliano, si prospettano tempi lunghi per la riapertura della piscina comunale

La piscina comunale di Savigliano non riaprirà l’8 gennaio.

La perizia depositata ieri mattina, mercoledì 28 dicembre – prima del Consiglio comunale, convocato per le 19 - ha evidenziato che mancano le condizioni di sicurezza per rimettere in funzione l’impianto natatorio dopo il crollo di una parte del soffitto avvenuto ad inizio dicembre.

Non solo: la struttura – come ha comunicato il sindaco Antonello Portera rispondendo ad un’interrogazione presentata dal gruppo “Spazio Savigliano” – è caratterizzata da un “degrado massivo” preoccupante.

Le possibili soluzioni sono sostanzialmente tre: 1) ristrutturazione radicale dell’attuale impianto (costo 5 milioni di euro e chiusura per almeno tre anni).

2) abbattimento dell’attuale e costruzione ex novo (costo aumentato del 10% e chiusura almeno per 3 e mezzo. 3) intervento sul solo tetto (costo tra i 700 e i 900 mila euro, chiusura un anno e mezzo).

Quest’ultima opzione non garantirebbe comunque l’aspetto antisismico per cui, dopo un’eventuale ulteriore prorogata di altri sei mesi, la normativa non ne consentirebbe più l’utilizzo. Senza considerare che anche le vasche – come ha evidenziato la vicesindaco e assessori ai Lavori pubblici Federica Brizio – mostrano l’usura degli anni.

Ricordiamo che la piscina di Savigliano è stata realizzata nel 1972 e si tratto di una delle prime in provincia.

Portera si è detto preoccupato per il danno sociale ed economico che questa situazione comporterà e si è detto disponibile a percorrere tutte le strade che consentano di affrontare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

In ogni caso e qualsiasi sia la strada che verrà intrapresa, i tempi non saranno brevi, visto che si parla di anni.

Dai vari interventi emersi durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera è parso di capire che gli intendimenti siano di procedere alla realizzazione di una nuova piscina perché le altre soluzioni rappresenterebbero soltanto soluzioni tampone.

C’è un problema di costi e di tempi coi quali l’amministrazione dovrà fare i conti a partire dai primi giorni del nuovo anno.

I gruppi consiliari hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare.

Il primo step sarà l’esame dettagliato della perizia nella conferenza dei capigruppo che si riunirà a stretto giro di posta.

Dopo questa prima riunione si capirà meglio in quale direzione si intende procedere.