Abitudini di consumo: la caccia al risparmio degli italiani oggi passa per il web

L’accelerazione della trasformazione digitale ha avuto un impatto importante anche sulle abitudini di consumo degli italiani, per cu gli acquisti online sono diventati sempre più frequenti, grazie ai numerosi vantaggi di cui permettono di usufruire.

Gli e-commerce, infatti, si contraddistinguono per offrire varietà e descrizioni puntuali di ogni singolo prodotto, così come un’esperienza di navigazione rapida e user friendly. Naturalmente, l’aspetto maggiormente apprezzato dagli utenti è l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei canali di vendita online, che permette di fare acquisti a fronte di una spesa più contenuta.

Senza contare che attualmente per una convenienza maggiore è possibile ricorrere anche a offerte e coupon messi a disposizione da portali specializzati. A questo proposito, un sito consigliato per chi vuole risparmiare è senza dubbio Dealiry, che permette di usufruire di codici sconto vantaggiosi su più di 1000 negozi online.



Come risparmiare sullo shopping online grazie ai codici sconto

In genere, un codice sconto si ottiene registrandosi gratuitamente a un sito e inserendolo al momento dell’acquisto, quando richiesto dalla procedura guidata, prima di effettuare il pagamento.

In alcuni casi essi sono legati a una particolare utenza (ad esempio pensionati), oppure all’acquisto di un numero minimo di prodotti, altre volte invece riguardano spedizioni gratuite anche senza la soglia minima di acquisto. O, ancora, lo sconto potrebbe essere applicato a un prodotto che viene lanciato sul mercato per la prima volta e che per un periodo limitato costa meno a chi approfitta dell’offerta.

Vi sono casi in cui invece che a uno sconto si accede a un omaggio se si compra un determinato articolo, oppure si riceve un coupon da usare per le compere successive. Alcuni sconti sono limitati a un periodo, come quello natalizio o relativo ad altri eventi annuali, altri ancora sono offerti da un e-commerce in particolare e si possono utilizzare solo lì.

Ma esistono anche sconti legati ai saldi o, ad esempio, al black friday, che online possono rivelarsi convenienti anche dal punto di vista del tempo, in quanto si possono visitare numerosi siti web dedicati al fine di trovare ciò che si desidera in pochi clic. Occorre però prestare particolare attenzione alle diminuzioni di prezzo troppo drastiche, o a quelle che si riferiscono a una percentuale non veritiera. In tal senso, sarebbe sempre opportuno conoscere, almeno in linea di massima, il valore del prodotto a prezzo pieno per poter apprezzare lo sconto reale.



Risparmiare su ogni categoria merceologica grazie ai codici sconto

I migliori siti di codici sconto propongono offerte interessanti per acquistare prodotti dei brand e degli e-commerce di riferimento del proprio settore. In questo modo risulta semplice e immediato ricercare l’elettrodomestico, il capo di abbigliamento o il biglietto aereo più conveniente, mettendo a confronto tutte le opportunità del momento.

Infatti, le categorie per le quali si possono avere sconti interessanti sono davvero molteplici e riguardano i viaggi, l’arredamento, l’abbigliamento, i giocattoli e servizi in streaming di musica e contenuti da visionare.

Esistono portali dove si possono comparare prodotti assicurativi o bancari, che naturalmente non possono essere soggetti a codici sconto, ma si possono visionare in maniera articolata al fine di scegliere il migliore. Nei loro specifici ambiti, poi, molte realtà hanno proposte interessanti da fare ai propri clienti che magari riguardano il premio annuo, la versatilità di un prestito o i tassi d’interesse.