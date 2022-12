I vini Lagrein dell’Alto Adige: un antico tesoro da riscoprire

L’Alto Adige è una delle zone di produzione più circoscritte d’Italia, con i suoi poco più di 5 mila ettari vitati; ma grazie alla sua posizione geografica, è anche una delle più variegate.

Le condizioni pedoclimatiche uniche di questa regione danno origine a vini di grande eleganza e complessità, paragonabili ai migliori vini francesi.

Tale unicità climatica la base per la coltivazione di uve pregiate, che vengono curate con attenzione in terreni vocati e affinati in cantine che rispettano la tradizione vitivinicola altoatesina, la quale affonda le sue origini in tempi molto antichi.

L’elevata qualità dei vitigni, unita alla peculiarità delle condizioni atmosferiche e dei terreni, rendono al palato i vini altoatesini fruttati, aromatici e di grande personalità.

Ognuno di essi racconta quindi la storia del territorio in cui è nato e la sapienza dei produttori che lo hanno realizzato: infatti qui non si producono vini ispirati alle mode del momento, bensì bottiglie autentiche, ricche di carattere e fiere delle proprie peculiarità.

Una tradizione vitivinicola esportata in tutto il mondo

La viticoltura nella regione risale ai tempi dei Romani, quando la Via Claudia Augusta rendeva l'arrivo di commercianti e delle prime barbatelle molto più semplice.

Negli Anni '80 del Novecento, i produttori locali hanno focalizzato la produzione sull'aumento della qualità, contribuendo così alla penetrazione dei vini altoatesini oltre i confini regionali e nazionali.

Quali sono le principali tipologie di vino prodotte in Alto Adige?

In Alto Adige ci sono diversi tipi di vini prodotti sia da uve a bacca bianca che rossa.

I vini bianchi altoatesini più conosciuti sono:

· il Pinot Grigio;

· lo Chardonnay;

· il Sauvignon Blanc.

Per quanto riguarda invece i rossi, tra i più noti abbiamo:

· il Pinot Nero;

· il Cabernet Sauvignon;

· il Lagrein.

Con una produzione vinicola così diversificata e di alta qualità, non c'è da stupirsi che l'Alto Adige si sia affermato come un nome rispettato nell'enologia italiana.

I vini Lagrein: un patrimonio dimenticato

In particolare il vino Lagrein è una varietà di vino che è in grado di distinguersi per la differenziazione di profili e i caratteri distinti.

Riscoperto solo negli ultimi decenni, questa particolare uva vanta origini medievali, ed è in grado di produrre rossi che vanno dal sapore robusto a quello più vellutato e fruttato.

In più, questa varietà autoctona di vite è in grado di offrire anche dei vini rosati che sono molto intriganti a livello di gusto, nonché facilmente bevibili anche dai palati meno esperti.

Scoprite online le principali etichette altoatesine

Assaggiare tutti i vini di questa terra è un’impresa impegnativa, ma sicuramente soddisfacente: infatti potrete gustare di volta in volta questi sapori che hanno una storia e un’origine antichissima.

