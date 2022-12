A Balba di Boves torna l'Epifania Occitana

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’Epifania Occitana a Balma Boves.

Un’apertura straordinaria invernale del sito, con l’accompagnamento lungo il percorso di accesso alla borgata a cura delle guide escursionistiche ambientali dell’Associazione Vesulus e l’accompagnamento musicale con brani della tradizione occitana.

Il ritrovo è alle ore 14 del 6 gennaio, presso il piazzale del cimitero della frazione Rocchetta di Sanfront. Dopo l’arrivo al sito, ci sarà il tempo per la visita guidata del borgo, per poi continuare con la musica occitana e chiudere in belezza con una cioccolata calda ristoratrice.

Il contributo per l’accompagnamento al borgo e la visita guidata è di 5€ a persona (gratuito sotto i 12 anni).

La prenotazione è richiesta e può essere effettuata ai soliti contatti: balmaboves@gmail.com 349/8439091; 348/5835677 a cui possono altresì essere richieste eventuali ulteriori informazioni.