Ad Alba la XVI edizione del Concerto di Capodanno

Nella suggestiva Chiesa di San Domenico, fiore all’occhiello di Alba e del territorio Unesco, ritorna il Concerto di Capodanno di Alba Music Festival, giunto alla sua XVI edizione e affermatosi nel corso del tempo come uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio d’anno piemontese.

Il programma, particolarmente accattivante e raffinato, verrà interpretato dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Oddone, il quale, parallelamente all’attività direttoriale con importanti formazioni in tutta Europa, è anche compositore e trascrittore. Sarà in scena anche il pianista Andrea Bacchetti, beniamino del pubblico albese, appena raggiunto da una Nomination per l’International Classical Music Awards.

Il titolo del concerto, Due secoli a Vienna, ci introduce in una straordinaria atmosfera mitteleuropea: dal Concerto per pianoforte e orchestra K 414 - scritto da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1782 ed eseguito al Burgtheater di Vienna alla presenza dell'imperatore Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, dallo stesso compositore in veste di pianista e direttore – si passa ad alcuni celebri Valzer di Johann Strauss, nelle trascrizioni storiche di Arnold Schoenberg, Anton Webern e Alban Berg, per concludere in modo travolgente con una fantasia su Die lustige Witwe, con i temi principali della Vedova allegra, celebre operetta di Franz Lehár, che vide il suo debutto con enorme successo al Theater an der Wien il 30 dicembre 1905.

Prevendita, biglietteria e prenotazione posti

Prenotazione online sul sito www.albamusicfestival.com tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito. Biglietti: 20 euro (Settore A file 1-11), 15 euro (Settore B da fila 12), 10 euro per i minori di 14 anni. L’assegnazione dei posti seguirà l’ordine cronologico delle prenotazioni, il ritiro dei biglietti sarà possibile dalle ore 15:00 il giorno del concerto presso il banco d’accoglienza all’entrata della Chiesa di San Domenico.

In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati il giorno stesso dalle ore 15:00 presso la Chiesa di San Domenico, sede del Concerto. Per particolari esigenze telefonare al numero 0173.362408 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 oppure inviare un’email a: simona.dellavalle@smcm.it.

Per gli Amici di Alba Music Festival è possibile scegliere i biglietti nel Settore A a 15 invece di 20 euro, tramite prenotazione entro il 26 dicembre (vedi Come diventare Amico sul sito www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival).

Capodanno con Alba Music Festival è realizzato con: Comune di Alba, Famija Albèisa, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG.

Informazioni Tel. 0173.362408 info@albamusicfestival.com www.albamusicfestival.com