Alba Jazz: a Cortemilia lo spettacolo di “S(w)inging LANGA”

Conto alla rovescia per il grande evento che si prepara a vivere il cuneese. Nell’ambito di “Alba Jazz”, a Cortemilia è tutto pronto per lo spettacolo “S(w)inging LANGA”, in programma venerdì 30 dicembre alle ore 21.

L’evento, in programma presso il Teatro Comunale di San Michele, sarà animato dalla splendida voce della cantante Stefania Bonetto. Sul palco ci saranno Ermano Dardanelli al sax, Cristiano Fissore al piano, Carlo Proglio al contrabbasso e Tony Battaglino alla batteria.

L’ingresso all’evento è gratuito.