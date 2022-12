Alba Winter Jazz saluta l'anno con Gianni Virone e un concerto a tutto swing

L'Associazione Alba & Jazz porta le sue "energie inattese" in Alta Langa per festeggiare la fine dell'anno. L'appuntamento da non perdere è a Cortemilia, con un concerto a ingresso gratuito venerdì 30 dicembre alle 21.

Sarà questo appuntamento di Alba Winter Jazz, il momento inaugurale di Langhe&RoeroJazz, la rassegna concertistica, che nel 2023 porterà alcuni appuntamenti mirati e di elevatissima qualità tra le colline attorno ad Alba.



Sul palco del teatro di San Michele si esibirà il gruppo S(w)inging Langa, composto da Stefania Bonetto (voce), Ermano Dardanelli (sax), Cristiano Fissore (piano), Carlo Proglio (contrabbasso) e Tony Battaglino (batteria). Al quintetto di musicisti provenienti da Alba e dalle Langhe, si unirà come special guest della serata Gianni Virone, splendido sassofonista e compositore, insegnante alla Jazz School Torino e presso la Fondazione Fossano Musica.



Formatosi al Centro Jazz Torino, Gianni Virone si è laureato in musica jazz con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Torino e ha poi collaborato in progetti internazionali con artisti di altissimo livello come Danilo Rea, Carla Bley, Steve Swallow, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Paolo Fresu, Furio Di Castri, Roberto Gatto, Gianni Basso, John Riley e Javier Girotto.



Fabio Barbero, direttore artistico di Albajazz, commenta: «Siamo molto felici di concludere l'anno, il primo del progetto triennale Energie inattese, dando forma concreta al sogno Langhe&RoeroJazz. La collaborazione con il Comune di Cortemilia, che ringrazio, apre la strada a numerosi altri appuntamenti, che speriamo di poter organizzare tra l'Alta Langa e il Roero. Siamo lieti di annunciare che, grazie al sostegno della Regione Piemonte, abbiamo potuto coinvolgere come ospite un musicista di eccezionale tecnica ed espressività, come Gianni Virone, abituato a conquistare anche il pubblico più esigente con i ricami del suo sax».



Le Energie inattese di Alba Jazz regaleranno una sferzata di entusiasmo al nuovo anno già sabato 14 gennaio, con il primo appuntamento Winter del 2023 in sala Beppe Fenoglio, ad Alba. Alle 21, si esibirà Luca Mannutza Quartet, che omaggerà il sassofonista Wayne Shorter con la presentazione del suo ultimo lavoro discografico "Uneven shorter".



Mannutza illustra così il suo progetto discografico, protagonista del concerto del 14 gennaio: «Rielaborare la musica di Wayne Shorter nell’aspetto ritmico è il motivo ispiratore del lavoro di arrangiamento e ricomposizione da me pensato per questo progetto, per la cui esecuzione ho scelto di essere affiancato da alcuni compagni di viaggio di lunga data: Paolo Recchia al sax alto, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. Il proposito era essere fedele alle melodie ed alle armonie delle scritture originali dei brani, composti nel periodo tra il 1963 e il 1967, e sostenerle con una tessitura di accompagnamenti polimetrici che risultassero focalizzabili da diversi punti di vista, come in un’immagine Escheriana, in una sovrapposizione continua di metriche (spesso dispari) che riemergono di volta in volta nelle strutture o nelle scelte creative dei solisti. Il focus del mio intero lavoro è stato il tentativo di rendere fruibile la musica nonostante la sua complessità, mantenendo inalterate le splendide melodie dei capolavori di colui che ritengo essere uno dei più grandi compositori di musica jazz di tutti i tempi».