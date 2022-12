Il raduno delle mongolfiere candidato al Premio Italive, il sindaco di Mondovì: "Votiamolo come evento dell'anno"

Una bellissima notizia per Mondovì e per le mongolfiere, ormai uno dei simboli della cittadina cuneese: il 33° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, che sta per approdare a Mondovì il 6-7-8 gennaio 2023, è stato censito nel portale Italive.it e ammesso alle votazioni per il "Premio Italive".

Italive.it è un progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (promosso da CONSUMERLAB e COMITAS con la partecipazione di AUTOSTRADE PER L'ITALIA e la collaborazione di COLDIRETTI). Un portale web che informa gli automobilisti su quello che accade in tutta Italia e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche.

Per visualizzare la scheda dell'evento cliccare sul seguente link.

https://italive.it/raduno-aerostatico-internazionale-xxxiii-edizione/

Il giudizio di una Commissione di esperti si sommerà al voto popolare espresso sul web dagli utenti. Come fare? È sufficiente seguire il link qua sopra e cliccare su “Vota l'evento”, selezionando fino a un massimo di 5 “stellette”. Le votazioni del pubblico e della Commissione determineranno il vincitore del Premio di quest'anno.

"Questa notizia ci colma di orgoglio, per l’evento che da oltre 30 anni colora i cieli di Mondovì – esclamano, all’unisono, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e il presidente dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì Giorgio Bogliaccino –. Le mongolfiere volano grazie all’aria calda, quindi è il momento di… accendere al massimo i bruciatori: andiamo tutti a votare il 33° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania sul portale Italive.it, facciamo volare in alto la città di Mondovì!".