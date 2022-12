Vieni a scoprire la magia del Capodanno a Sanremo nella rinomata ed esclusiva location della Città dei Fiori

Il Victory Morgana Bay per le feste natalizie e di fine anno ti offre un intrattenimento completo, coniugando il piacere del buon cibo e del buon bere con spettacoli mozzafiato dove il comune denominatore è l’eleganza.

Si comincia dal venerdì con il format 𝔼𝕏𝕋ℝ𝔸𝕍𝔸𝔾𝔸ℕℤ𝔸 Dining Show del Victory Morgana Bay:

Venerdì 30 Dicembre

Sarà “New York Cabaret” il tema del secondo imperdibile appuntamento del venerdì del format 𝔼𝕏𝕋ℝ𝔸𝕍𝔸𝔾𝔸ℕℤ𝔸 il nuovo 𝔻𝕀ℕ𝕀ℕ𝔾 𝕊ℍ𝕆𝕎 del Victory Morgana.

Lo spettacolo è by "Ad Astra Events"

Dinner: Uno Show coinvolgente dove poter gustare dell'ottimo cibo con menù alla carta, sapientemente curato dallo chef Andrea Tucci, coadiuvato dalla sua brigata di cucina e dai sushi chefs, sempre pronti a proporre piatti della cucina giapponese, dove tradizione e innovazione si fondono in un connubio unico.



L’Accompagnamento musicale sarà curato dal dj Andrea Mazzia.



Sabato 31 Dicembre

New Year's Eve SPARKLING STARS 2023

Festeggia il Capodanno 2023 al Victory Morgana Bay di Sanremo! Il famoso e rinomato locale tra i due porti della Città dei Fiori accompagnerà i suoi ospiti nella notte più magica e lunga dell’anno con un emozionante serata all'insegna del divertimento e del gusto.



La serata avrà inizio alle ore 20.00, con il Red Carpet ed il Photocall, a cui seguirà un aperitivo di benvenuto con champagne Pommery



Intorno alle 20.30 inizio della cena di gala che vi porterà fino al brindisi di mezzanotte e gli auguri di inizio anno nuovo. Il Dinner Music & Show sarà accompagnato dalla musica della Labirinto Royal live band e da altre sorprese a cura di Astra Events che con ballerini, performers, acrobati ed artisti ammalierà il pubblico presente.



A mezzanotte, si potrà godere di un posto in prima fila per vedere i fuochi d’artificio attraverso le vetrate del Victory ed a seguire il Party più atteso dell’anno.



Dall’ 01.30 inizierà il Party di Capodanno 2023 col il dj set di Stevano Riva, il vocal show di Andrea Mazzia e l’animazione area e delle go go dancer di Ad Astra Event



Inizia il 2023 in modo stellare!



Al Victory Morgana Bay durante tutte le feste natalizie ogni vostro gusto e desiderio potrà essere soddisfatto. Victory Morgana Bay infatti, vi accoglierà tutti i giorni a partire dalle 12 con servizio ristorante (orario continuato) con cucina mediterranea, contemporanea, fusion e fine sushi, servizio bar con Aperitivi sapientemente proposti da barman professionisti ed accompagnati da deliziosi appetizer, sevizio Lounge bar per il dopo cena, dove poter degustare una scelta di distillati provenienti da tutto il mondo e signature cocktails, il tutto ascoltando un’ottima selezione musicale (il sabato sera anche con dj set).





Non perdetevi questi indimenticabili appuntamenti, prenotate subito il vostro tavolo!



Ecco gli Orari di apertura del Victory per tutte le festività:

Aperti tutti i giorni dalle 12:00 alle 02:00

Servizio Ristorante dalle ore 12:00 alle 24:00 ad eccezione per i piatti Fine-Sushi, con una pausa dalle 15:00 alle 18:00. Attivo anche il servizio di Delivery e Take Away.



Per prenotare e richiedere informazioni clicca (QUI) oppure telefona al 0184 59 16 20.