Barolo, il WiMu delle Famiglie torna col primo appuntamento speciale del 2023

Il Museo del Vino saluta il nuovo anno con il primo appuntamento del WiMu delle Famiglie. Domenica 8 gennaio, ultimo giorno di vacanze natalizie, torna l’iniziativa della seconda domenica del mese che la Barolo & Castles Foundation propone a grandi e bambini per scoprire in modo divertente gli allestimenti dell’avveniristico museo ideato da François Confino.

Le visite del WiMu delle Famiglie sono in modalità “fai-da-te” durante tutto l’orario di apertura del Museo (dalle 10,30 alle 18, ultimo ingresso alle 17). Chi sceglierà di avventurarsi lungo i 5 piani del castello Falletti potrà acquistare in biglietteria il Diario di Viaggio – una sorta di taccuino su cui i viaggiatori di un tempo appuntavano le cose più curiose e interessanti durante le loro avventure – che offre spunti e aneddoti sul museo, spazi per scrivere e suggerimenti per selfie speciali. Accompagnati da mamma e papà, i più piccoli saranno impegnati a compilare ogni spazio del Diario con le impressioni suscitate dal moderno allestimento, tra paesaggio, vino, natura, lavoro dell’uomo e tante altre curiosità.

Aperto come da tradizione durante tutte le vacanze natalizie, il WiMu chiuderà per la stagione invernale lunedì 9 gennaio dopo un intenso anno di attività. Per questo inizio del 2023 sono previste però ancora due aperture eccezionali del Museo, domenica 15 e domenica 22 gennaio (dalle 10,30 alle 18, ultimo ingresso alle 17), per scoprire gli allestimenti di uno tra i musei più visitati di tutto il Piemonte.

INFO E PREZZI BIGLIETTI PER IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Per il Diario di Viaggio è possibile verificare la disponibilità e prenotare scrivendo a prenotazioni@barolofoundation.it oppure telefonando al numero 0173/386697. Per informazioni consultare il sito www.wimubarolo.it.

Ogni seconda domenica del mese il biglietto per le famiglie è speciale: per gli adulti 7 euro (rispetto ai 9 dell’ingresso). Per i bambini gratuito fino a 5 anni, 1 euro da 6 a 14 anni per il primo figlio, 3 euro dal secondo figlio in poi.

In aggiunta, il costo per il Diario di Viaggio è di 3 euro a gruppo familiare.

I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo dell’attività.

L’attività è consigliata alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.