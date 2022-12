"Si rinunci al miraggio dei soldi per Piazza Europa in favore di temi più concreti: il restauro di alcune scuole frazionali"

Riceviamo e pubblichiamo:

Vorremmo tornare brevemente su quanto pubblicato dai media relativamente alla discussione, nell’ultimo Consiglio comunale, del Bilancio di previsione 2023/2025 per fornire qualche ulteriore elemento di valutazione delle motivazioni che hanno ispirato l’emendamento da noi presentato in collaborazione con Cuneo per i beni comuni.

Ricordiamo brevemente che proponevamo di spostare l’importo di € 3.500.000 (62 euro per abitante neonati compresi senza contare gli interessi), messo a Bilancio per l’accensione di un mutuo a copertura dei costi per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Europa, da tale capitolo e di destinarlo ad adeguare le risorse già rese disponibili dal PNRR per la realizzazione del Polo scolastico di Borgo San Giuseppe e del Micronido di Madonna dell’Olmo.

Le motivazioni dell’emendamento partono dalla considerazione che le attuali condizioni della finanza locale, aggravate dai rincari dei prezzi dell’energia, delle materie prime, dell’inflazione e degli oneri finanziari per l’accensione dei mutui, rendano assolutamente necessaria una revisione della priorità di realizzazione delle opere incluse nel Programma della nuova Amministrazione comunale, e che non si possano in alcun modo iniziare progetti di cui non è più che certa la completa ultimazione.

Posta questa premessa, riteniamo che debba essere riservata la priorità ai suddetti progetti finanziati dal PNRR che hanno un chiaro valore sociale, in quanto rendono disponibili servizi adeguati a favorire le esigenze di genitori, bambini e ragazzi di comunità numerose, e spesso svantaggiate rispetto alla città quali sono le nostre frazioni.

Con il nostro emendamento abbiamo proposto l’abbandono del parcheggio sotterraneo in piazza Europa, - un’opera potenzialmente a favore di un piccolo numero di soggetti abbienti, che può favorire interessi speculativi, nella quale il Comune sembra operare con una ambigua logica da immobiliarista, sacrificando suolo e verde cittadino per realizzare quei parcheggi sotterranei che in molte altre città (Parigi, Torino, Roma e più vicino a noi Fossano) sono stati abbandonati o addirittura mai utilizzati.

Per questo abbiamo proposto la rinuncia al miraggio dei fondi promessi del remoto Piano Periferie e lo spostamento del mutuo di 3.500.000 euro ad integrazione del ben più elevato e sicuro finanziamento del PNRR per consentire con certezza la realizzazione degli edifici scolastici di Borgo S. Giuseppe e Madonna dell’Olmo entro le scadenze tassativamente previste dal PNRR stesso.

Alla esplicita richiesta di scegliere tra le due opzioni, la maggioranza del Consiglio comunale, anche se non compatta per l’astensione di un paio di Consiglieri e di altri due che hanno scelto di non esprimersi, ha votato a favore del parcheggio di Piazza Europa: una scelta a nostro avviso sciagurata, di cui l’Amministrazione porterà tutta intera la responsabilità davanti ai cittadini, in particolare a quelli delle frazioni interessate, che pure hanno diversi loro rappresentanti in Consiglio.

I Gruppi Consiliari: Cuneo Mia e Cuneo per i Beni Comuni