Quasi 40 milioni per le future nuove scuole di Cuneo e Bra e per il Vallauri di Fossano

Dovevano essere bandite entro il 2022 le gare per le scuole che la Provincia realizzerà grazie ai finanziamenti del PNRR. Un nuovo polo scolastico per Cuneo, per il quale è stata indetta una gara europea aperta per poco meno di 20 milioni di euro.

Gara ristretta per Bra, per il futuro Guala, bando da 12 miloni. Su una parte della cifra si sta ancora attendendo l'ok del Ministero. Infatti si tratta di una prima fase, per poi indire la gara vera.

Il Vallauri di Fossano sarà interessato da interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico per altri 7 milioni. Procedura negoziata per l'assegnazione dei lavori, dopo che la prima gara era andata deserta.

Il presidente Luca Robaldo ha scritto ai tre sindaci interessati, Patrizia Manassero a Cuneo, Gianni Fogliato a Bra e Dario Tallone a Fossano, informati dello sviluppo del procedimento che interesserà in modo importante i rispettivi territori. Era necessario andare a gara ed è stato fatto. I soldi ci sono. Ora si dovrà aspettare l'esito e poi, finalmente, partire con i lavori, da terminare entro il 2026.

Entro il mese di gennaio la Provincia organizzerà delle presentazioni pubbliche dei progetti, per i quali verranno spesi poco meno di 40 milioni di euro, una cifra davvero significativa, a vantaggio dell'edilizia scolastica e delle future generazioni di studenti.