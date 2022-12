Vuoi diventare un innovatore al servizio del Cittadino, delle Aziende e della Pubblica Amministrazione?

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, ha in corso una intensa attività mirata a far meglio conoscere ai Ragazzi frequentanti la seconda e terza media la Professione del Geometra e il percorso che eventuali interessati devono attuare per raggiungere questo obbiettivo.

Nelle scorse settimane i Rappresentanti del nostro Collegio hanno già incontrato oltre 1.200 studenti delle medie in tutta al Provincia di Cuneo.

Il Geometra oggi è un Tecnico operante sul Territorio attraverso formazione e tecnologie digitali avanzatissime che lo pongono come un innovatore al servizio del Cittadino, delle Aziende e della Pubblica Amministrazione.

Il Geometra oggi svolge la sua attività professionale grazie all’utilizzo di strumentazione digitale di ultimissima generazione a partire dai Droni, tecnologia satellitare GPS, stazioni totali laser e LIDAR; queste tecnologie innovative sono rivolte a semplificare e velocizzare le operazioni “in campagna” e la successiva restituzione in formato interamente Digitale.

Tutte le successive fasi di lavorazione dei dati, pertanto vengono eseguite con software CAD, GIS e BIM in formato BI e TRIdimensionale nel rispetto delle normative tecniche oggi in vigore.

Per ottenere questa altissima qualificazione, gli Istituti Tecnici CAT (istituti tecnici settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio) meglio conosciuti come gli ex Istituti Tecnici per Geometri, si sono organizzati per formare gli Studenti in laboratori digitali forniti di strumentazione all’avanguardia e Professori specificatamente formati.

Nel contempo i Collegi dei Geometri provinciali, hanno rivolto la “formazione professionale continua obbligatoria” in questa direzione per meglio consentire ai Professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, di essere sempre aggiornati e concretamente operanti in ogni loro settore specifico.

I Geometri oggi, possono essere considerati con facenti parte della profonda evoluzione in corso verso la completa digitalizzazione della nostra società, in questa direzione si stanno impegnando in ogni forma per ausiliare la propria Committenza al raggiungimento di questo complesso obbiettivo.

È da tenere in particolare evidenza quanto emerge dagli studi effettuati a livello nazionale e locale, da organismi di analisi sociale, Confindustria, Confartigianato che ribadiscono l’estrema necessità di Tecnici da inserire nell’ambito lavorativo, sia esso quello professionale, artigianale, industriale e della Pubblica Amministrazione ad ogni livello, senza queste figure la società Italiana non sarà in grado di garantire l’auto sostenibilità.

Coscienti di questa impellente esigenza, i Geometri si sono attivati a livello locale e nazionale con una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare i Giovani oltre alle loro Famiglie, che devono affrontare la scelta della Scuola Superiore.

A partire dall’anno universitario in corso 2022-23, è attivo il Corso Universitario Abilitante per Geometri denominato TEDCat (Tecnologie Digitali per le Costruzioni, Ambiente e Territorio) Classe di Laurea LP-01, predisposto dall’Università degli Studi di Pavia in collaborazione con i Collegi dei Geometri delle Regioni Piemonte e Lombardia, questo innovativo corso universitario è in grado di Laureare i Giovani provenienti dal CAT e da altri Istituti - Licei con attinenza tecnica, in un triennio fortemente rivolto alle Tecnologie.

Al termine del triennio è possibile effettuare l’iscrizione al Collegio provinciale di riferimento, senza dover superare ulteriori esami, con la qualifica di Geometra Laureato.

Per meglio schematizzare al lettore le modalità di ottenimento dell’obbiettivo del raggiungimento della necessaria professionalità, possiamo così delineare i possibili percorsi:

Percorso quinquennale scuole medie superiori tramite Istituti CAT con ottenimento diploma di Geometri che consente l’impiego immediato nel mondo dell’Edilizia, Industria e Pubblica Amministrazione oltre alla tradizionale attività di Pratica Professionale di 18 mesi e successivo esame e iscrizione all’Albo dei Geometri Provinciale

Percorso quinquennale scuole medie superiori tramite Istituti CAT e/o Licei Tecnici e successivo percorso universitario triennale TEDCat con ottenimento della Laurea di

Geometra, con inserimento immediato nel mondo dell’Edilizia, Industria e Pubblica Amministrazione oltre alla possibilità immediata di iscrizione all’Albo dei Geometri Provinciale



Possiamo certamente affermare che l’attività del Geometra oggi è determinante nel contesto più ampio della progettazione delle infrastrutture e loro manutenzione, più in generale dello studio architettonico di nuovi edifici e della riqualificazione delle aree già edificate con il recupero del patrimonio edilizio.

Il momento storico attuale vede i Geometri, Periti, Geologi, Architetti ed Ingegneri, fortemente impegnati nelle attività legate alla riqualificazione dell’edificato con l’avvento dei Bonus - Superbonus e nel nuovo contesto dei progetti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).



Per maggiori informazioni consultare il sito http://georientiamoci.cng.it/