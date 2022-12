Volley A2M. Cuneo stasera in campo a Vibo Valentia alla ricerca del pass per la Final Four di Coppa Italia

Non c'è tempo per leccarsi le ferite. Stasera alle 20.30 sul campo calabrese di Vibo Valentia la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo torna subito in campo dopo la cocente sconfitta patita in casa (la prima della stagione) sabato scorso contro Brescia.

Lo fa in una gara da dentro o fuori: chi vince approda alla Final Four di Coppa Italia (Cuneo si è candidata, proprio come Vibo, ad ospitare la due giorni di fine febbraio), mentre gli sconfitti tornano a casa con la coda tra le gambe.

La squadra allenata da Max Giaccardi in questo momento non può permettersi un altro scivolone.

Costellata da problemi e fantasmi che sembravano concretizzarsi solo durante le trasferte, ora Cuneo ha dimostrato di essere fragile anche in casa e questo non è piaciuto all'ambiente.

Tra i tifosi, ma anche all'interno della stessa dirigenza c'è amarezza: venerdì sera al termine della partita con Brescia si sono visti parecchi musi lunghi e tanti mugugni tra i soci.

Dovranno provare ad invertire la tendenza, Botto e compagni: l'occasione è di quelle importanti, anche se difficilissima: la Tonno Callipo Calabria è una tra le squadre più attrezzate del campionato.

L'obiettivo principale per la squadra del presidente Pippo Callipo è quello di tornare in Superlega, ma stasera i calabresi sono spinti anche dallo stimolo di essere la seconda società candidata per l'organizzazione della fase finale della Coppa Italia 2023.

Per entrambi gli allenatori non dovrebbero esserci problemi di formazione.

Si gioca a partire dalle 20.30 con diretta streaming per abbonati sul canale tematico Volleyballworld Tv.