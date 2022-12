Volley femminile A1: la Cuneo Granda S.Bernardo ricarica le pile in vista del girone di ritorno

L'allenamento pomeridiano di mercoledì 28 ha chiuso il 2022 della Cuneo Granda S.Bernardo: la formazione di coach Zanini tornerà in palestra lunedì 2 gennaio per iniziare a preparare la sfida casalinga con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che domenica 8 gennaio aprirà il girone di ritorno (ore 19:30, biglietti disponibili online su Liveticket e in sede a partire da lunedì 2 gennaio).

Le gatte hanno concluso la prima metà di campionato con il botto: la vittoria al tie-break sulla Igor Gorgonzola Novara è infatti valsa l'ottava posizione e la conseguente qualificazione ai quarti di Coppa Italia, dove la Cuneo Granda S.Bernardo sfiderà le campionesse del mondo della Prosecco DOC Imoco Conegliano in gara unica mercoledì 25 gennaio al Palaverde (il programma gare verrà ufficializzato nei prossimi giorni).

Il bilancio del girone di andata è di sei vittorie, di cui quattro al tie-break, e sette sconfitte per un totale di quindici punti in classifica. Il 2022 che sta per andare in archivio entrerà nella storia biancorossa come l'anno dei tie-break, undici in tutto (sei nella parte finale della scorsa stagione, cinque nel girone di andata del campionato in corso). Un record che attesta la grande combattività delle gatte, un tratto distintivo che ha caratterizzato la stagione 21/22 così come quella in corso.Al termine del girone di andata i numeri raccontano di una Cuneo Granda S.Bernardo terza nella graduatoria dei muri a quota 122, alle spalle soltanto di Milano (152) e Pinerolo (144).

La best blocker biancorossa è Agnese Cecconello (27), seguita da Anna Hall (21 in 10 partite) e Sara Caruso (17). Ampio margine di miglioramento in ricezione, dove le gatte hanno il 30.8% di positività; alle loro spalle, solo Scandicci e Macerata. La Cuneo Granda S.Bernardo è settima nella graduatoria degli ace, dove comandano Novara (76) e Casalmaggiore (67). Delle 50 battute vincenti delle gatte, 12 portano la firma di Sofya Kuznetsova, che con i suoi 208 punti è quarta a pari merito con Isabelle Haak nella classifica delle migliori realizzatrici, guidata da Karakurt (264), Montibeller (241) e Herbots (210). Per lei sono arrivati anche tre premi di MVP nelle gare con Firenze, Pinerolo e Novara.La gara più lunga delle biancorosse è stata quella esterna con Bergamo (143 minuti), quella più breve il derby casalingo con Chieri (71 minuti).

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la data del derby di ritorno con le collinari, previsto per sabato 14 gennaio al PalaFenera di Chieri (ore 19:00).