Da Savigliano l'invito a non usare petardi o fuochi pirotecnici per Capodanno

Nell'approssimarsi della festività di Capodanno, il Comune di Savigliano invita la cittadinanza a non fare uso di petardi e altri fuochi pirotecnici, anche se di libera vendita.

Tale pratica rischia di procurare danni o lesioni alle persone, oltre a notevole stress agli anziani, ai bambini e ai soggetti cardiopatici. Può avere poi effetti traumatici sui nostri animali d'affezione, per via del panico provocato dal rumore. Si possono inoltre verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, così come all’ambiente.



Dal Municipio si raccomanda in particolare ai genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati e sul rispetto delle istruzioni, specialmente per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi.



I proprietari di animali sono invitati ad attuare misure preventive di protezione verso i propri amici a quattro zampe. Alcuni esempi:

- Quando possibile non lasciare i cani in completa solitudine e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell’animale in preda al terrore.

- Evitare di lasciare gli animali all'aperto: la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, il primo è la fuga.

- Non tenere i cani legati alla catena o con collari non adatti o non consentiti, perché potrebbero strangolarsi.

- Non lasciare i cani sul balcone: il rumore è maggiore e potrebbero gettarsi nel vuoto.

- Dotare gli animali di tutti gli elementi identificativi possibili nel caso in cui siano lasciati in giardino o all’aperto.

- Cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o tv, specie se gli animali sono soli.

- Prestare attenzione anche agli animali eventualmente in gabbia e non tenerli sui balconi.

- Consultare eventualmente il veterinario in modo preventivo, per ricevere consigli o cure adeguati.