Settimana di Natale con zero termico sopra i 4000 metri: la neve torna a farsi desiderare

Durante il fine settimana natalizio si è assistito ad un notevole aumento delle temperature in montagna, con uno zero termico che ha superato i 4000 m di quota.



Il riscaldamento diurno ha determinato un notevole assestamento del manto nevoso e una rapida diminuzione dell'innevamento che si riporta nuovamente su valori decisamente sotto la media del periodo in tutti i settori; sui versanti soleggiati, in particolare sulla fascia prealpina, l'innevamento è scarso o assente fino in quota.



Negli ultimi giorni, l'abbassamento repentino delle tempereature ha determinato un progressivo consolidamento del manto nevoso e la formazione di croste superficiali da pioggia o da fusione e rigelo.



In quota, fino alla giornata di martedì, sono stati registrati venti intensi su tutti i settori che hanno determinato, in particolare su creste e dorsali, ampie zone erose fino al suolo; il caldo e l'intensa ventilazione hanno ridotto notevolmente l'innevamento al suolo limitando talvolta le escursioni scialpinistiche o con le racchette da neve.



Durante il fine settimana di Natale sono stati segnalati distacchi di valanghe anche di medie dimensioni sia di superficie che di fondo di neve umida; con l'abbassamneto delle temperature l'attività valanghiva spontanea si è progressivamente esaurta.



Oggi sono previste deboli nevicate sui settori settentrionali ed occidentali mentre cieli sereni con un nuovo rialzo termico caratterizzeranno il fine settimana. Il pericolo valanghe sarà su tutti i settori compreso tra l'1-Debole e il 2-Moderato in quota.