Come il futuro del piemontese potrebbe passare tramite l’apprendimento online e la tecnologia

Se pensiamo alle migliori lingue da imparare in questi anni a venirci in mente sono solitamente l’inglese, lo spagnolo, il francese e magari il cinese e l’arabo. Per molti, imparare una lingua significa essere proiettati verso il futuro e verso un mondo che diventa sempre più internazionale e interconnesso.

Nel farlo, però, finiamo col dimenticarci di quelle lingue, o dialetti, che rappresentano un po’ il nostro passato e che sono strettamente legate al nostro territorio come il piemontese. Ciò non significa, però, che anche il piemontese non possa modernizzarsi, diventando una delle lingue che possiamo imparare online o con l’aiuto della tecnologia.

L’apprendimento delle lingue è sempre più online

Un tempo per imparare una nuova lingua bisognava partecipare a corsi di gruppo o lezioni private di persona o in alternativa si potevamo acquistare volumi provvisti di cd che permettevano di studiare la grammatica e fare esercizi di ascolto e conversazione. Questa soluzione, sebbene l’unica a disposizione per chi non poteva partecipare ai corsi in presenza, non era esattamente l’ideale, perché non permetteva di ricevere un feedback da un insegnante. Negli anni, però, grazie agli sviluppi della tecnologia anche il nostro modo di imparare le lingue si è evoluto. Grazie alla possibilità di effettuare videochiamate, ad esempio, oggi possiamo partecipare alle lezioni dalla comodità di casa nostra agli orari che preferiamo collegandoci semplicemente su Zoom.

Questo metodo non solo permette maggiore flessibilità, ma mette in contatto anche insegnanti e studenti che abitano molto lontano da loro, cosa particolarmente utile per chi studia lingue poco diffuse. Ma anche chi vuole studiare in modo indipendente è aiutato dalla tecnologia. Come dimostrato dalla lista di app per studiare l’italiano pubblicata da Learninglingo, sono oggi decine le applicazioni sviluppate per lo studio online e indipendente delle lingue. E in un certo senso queste app si sostituiscono agli insegnanti, offrendo correzioni e commenti in modo interattivo ed essendo anche in grado di ascoltare e correggere la pronuncia degli allievi.

Imparare il piemontese sui in classe sui libri

Come può questo discorso sulla tecnologia e l’apprendimento delle lingue essere utile per quanto riguarda il piemontese? Prima di tutto bisogna considerare il modo in cui il piemontese viene insegnato oggi. Purtroppo questa lingua sta sempre di più sparendo e sono sempre meno i suoi parlanti madrelingua, sebbene una quantità maggior di persone possa ancora comprenderla. Allo stesso tempo l’interesse dei piemontesi, e non, riguardante l’apprendimento di questa lingua non è molto alto e di conseguenza non sono mai stati sviluppati sistemi di insegnamenti particolarmente tecnologici e moderni. Fortunatamente l’insegnamento, almeno a livello locale, non è ancora scomparso: sono ancora diffusi i corsi di piemontese tenuti da insegnanti madrelingua, che probabilmente sono ancora oggi il modo migliore per imparare la lingua.

Chi però abita lontano da i luoghi in cui si tengono queste lezioni oggi ha poche altre opzioni a disposizione. Facendo un giro sui principali e-commerce online come IBS troveremo un buon numero di grammatiche piemontesi, dizionari e libri di fiabe e racconti in piemontese con testo a fronte. Uno studente volenteroso può senza dubbio usare queste risorse per imparare la lingua, ma in questo caso, vista anche la complessa pronuncia del piemontese, l’assenza di un insegnante si farebbe sicuramente sentire.

Un futuro online per il piemontese?

Rendere l’apprendimento del piemontese sempre più tecnologico potrebbe aiutare nella diffusione di questa lingua per diversi motivi. Prima di tutto permetterebbe a studenti di tutto il mondo di avere a disposizione risorse valide per l’apprendimento, ma sarebbe anche un modo per attirare gli studenti più giovani, sempre più abituati a uno stile di studio interattivo e tecnologico. Facendo un giro in rete possiamo vedere che qualche tentativo è stato già fatto. Su YouTube, ad esempio, possiamo trovare dei video in cui vengono trattate le nozioni di base riguardanti grammatica e pronuncia del piemontese. Sugli app store come Google Play, invece, possiamo trovare l’applicazione Dizionario Piemontese che raccoglie le traduzione dal piemontese all’italiano, e viceversa, di più di 30.000 parole ed è in costante espansione.

Esistono, infine, dei siti web che raccolgono nozioni di grammatica e sintassi, vocabolari, modi di dire e accenni di storia del piemontese. Nonostante queste risorse, l’offerta riguardante l’apprendimento del piemontese in rete non è però ancora al livello di quella di altre lingue. Per questa ragione, e per attirare l’interesse di nuovi potenziali studenti, il piemontese dovrebbe approdare in rete sotto forma di corsi online composti da video-lezioni registrate ed esercizi interattivi, lezioni a distanza con insegnanti madrelingua e applicazioni per gli studenti che preferiscono di studiare in modo indipendente.

Quale può quindi essere il futuro del piemontese? Questa lingua, da molti considerata strettamente legata al passato e a un mondo legato alle tradizioni e lontano dalla tecnologia, potrebbe avere la possibilità di svecchiarsi, prendendo il suo posto di diritto tra le lingue degne di essere ancora imparate e parlate. Che l’incontro tra passato e futuro, anziani e giovani, tradizione e tecnologia sia veramente il modo per far sopravvivere e far di nuovo diffondere il tanto amato piemontese?