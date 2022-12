Nio installerà 20 stazioni di cambio della batteria in Germania

Il presente e il futuro appartengono alle auto elettriche, la Cina domina questo mercato con prodotti di alto livello. Anche l’Europa si apre a questa vera e propria rivoluzione delle quattro ruote con dotazioni indispensabili: la Germania sarà protagonista con nuove stazioni di cambio.



NIO è un’azienda cinese con base a Shangai che investe principalmente nel settore delle auto elettriche e nella creazione di stazioni di ricarica della batteria: attualmente hanno costruito stazioni in Cina e in Norvegia con una forte volontà di espansione in Germania. Anche il mercato sembra abbracciare queste grosse novità, il prezzo delle azioni Nio nel 2023 vedrà premiare chi crederà nella casa cinese. Quest’ultima ha investito particolarmente in queste stazioni di cambio della batteria che sono più comunemente conosciute con il nome di Battery Swapping, la sostituzione della batteria scarica con una carica. Se avete una macchina elettrica o avete intenzione di acquistarne potete stare tranquilli, queste stazioni garantiscono una carica piena ed efficiente.



La Nio è stata fondata nel 2014 dall’uomo d’affari cinese William Li e in breve tempo è riuscita a farsi notare ottenendo investimenti da altre aziende come Tencent, Lenovo e TPG. Ha rilevato velocemente l’auto sportiva NIO EP9, ossia il primo veicolo ad essere messo sul mercato, aprendo nello stesso periodo delle stazioni di cambio batteria in Cina. Successivamente ha iniziato ad espandersi partendo dalla Norvegia, qui ha fondato una società di gestione delle risorse della batteria. Attualmente il gruppo cinese sta lavorando sulla creazione di veicoli in guida automatizzata e prevede di diventare uno di questi principali attori in questo settore.

Le stazioni di Battery Swapping si stanno espandendo in tutto il mondo e hanno trovato la loro fortuna prima in Cina poi in Norvegia. Anche la Germania, come abbiamo accennato, apre le porte a questa innovazione. Ma questo termine cosa intende? La sostituzione di una batteria scarica con una batteria carica. Ad aver dato vita a questo fenomeno non poteva che essere l’America nel lontano 2009 con un progetto specifico: Tesla gli diede nuova con la presentazione di modelli che potevano sostituire la batteria. Ma non fu un grande successo.



NIO invece non ha sbagliato. L’azienda ha colto al balzo l’opportunità della Battery Swappin con un massiccio investimento su questo progetto come infrastruttura di ricarica principale, permettendo al compratore di acquistare insieme alla macchina un piano proprio di Battery Swapping. Ora queste stazioni di ricarica sono state aggiornate a una versione 2.0 in grado di operare fino a 312 cambi al giorno. In Germania questo progetto ha avuto inizio grazie all’università di Berlino ma non sembra vedere periodi di arresto.



Diversi Paesi in tutto il mondo guardano alla Cina con grande attenzione e seguono l’evoluzione del mercato elettrico e di queste stazioni: ben presto seguiranno l’esempio dimostrando vicinanza alle tematiche di risparmio e zero emissioni.