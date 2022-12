Spostarsi con comodità grazie ai servizi offerti dall’Autonoleggio Stefano Tudisco

L'autonoleggio Stefano Tudisco è un'agenzia con sede a Torino che da diversi anni si occupa di noleggio automobili con conducente ed offre ai propri clienti servizi esclusivi e personalizzati. Tutte le automobili messe a disposizione sono mezzi di lusso di recentissima immatricolazione, per viaggiare in totale sicurezza senza rinunciare al comfort. Il personale è composto da autisti altamente qualificati, con piena esperienza nel settore, di bella presenza ed attenti ad ogni richiesta del cliente.

Servizio di transfer per gli aeroporti

L'Autonoleggio Stefano Tudisco offre ai propri clienti un professionale ed impeccabile servizio di transfer per i principali aeroporti piemontesi e lombardi, tra cui gli aeroporti di Caselle, Levaldigi, Linate e Malpensa. Quando si atterra per la prima volta in una città sconosciuta spostarsi con i mezzi pubblici o ricorrere ad un servizio taxi può rivelarsi molto difficoltoso e spesso non privo di disagi. Prenotando il servizio transfer offerto dall'autonoleggio Stefano Tudisco invece, una volta atterrati ci sarà ad attendervi una elegante autovettura con autista, pronta a condurvi a destinazione in totale sicurezza e senza alcuno stress, potendo così godere del viaggio in piena tranquillità, senza dover pensare a nulla. Il servizio di transfer per gli aeroporti è usufruibile non soltanto per gli arrivi ma anche per le partenze, assicurando in tal modo ai propri clienti di raggiungere la propria destinazione nel minor tempo possibile, senza alcuna preoccupazione riguardo ritardi dovuti a traffico o ad altri imprevisti. Le autovetture infatti sono provviste di tutte le autorizzazioni necessarie per poter circolare liberamente nelle zone a traffico limitato o in pieno centro cittadino, potendo così raggiungere qualsiasi punto della città celermente e, se necessario, potendo ricorrere a percorsi alternativi in caso di ingorghi o incidenti. Usufruire del servizio transfer per l'aeroporto offerto dall'autonoleggio Stefano Tudisco permette inoltre di concordare preventivamente il prezzo del viaggio e non rischiare dunque alcuna maggiorazione del prezzo dovuto ad inconvenienti di viaggio.

Servizi per le aziende

Tra i servizi offerti dall'autonoleggio Stefano Tudisco vi è anche il transfer per aziende. Non è raro infatti che le imprese abbiano necessità di usufruire di un servizio transfer per i propri clienti o per i propri dipendenti in occasione di importanti eventi o congressi. L'autonoleggio Stefano Tudisco offre in tali occasioni un servizio di transfer professionale e di alto livello, assicurando estrema puntualità e riservatezza. Per il transfer per aziende NCC Stefano Tudisco mette a disposizione berline di lusso, dotate di ogni comfort tra cui aria condizionata, bottigliette d'acqua, salviette umidificate, riviste e giornali per impegnare il tempo durante il viaggio e per chi avesse necessità di lavorare sono disponibili anche prese di corrente per ricaricare pc o cellulari. Per le aziende che dovessero usufruire con regolarità di questi spostamenti è prevista la possibilità di stipulare delle convenienti convenzioni.

Tour con autista

L'autonoleggio Stefano Tudisco permette di effettuare dei veri e propri tour della città di Torino e delle altre città piemontesi, comodamente seduti all'interno di vetture di lusso e accompagnati da driver specializzati. Il servizio di tour con autista rappresenta la soluzione ideale per chi voglia esplorare le bellezze piemontesi senza stress o preoccupazioni, potendo in tal modo usufruire di una esperienza guidata e personalizzata. Tra i percorsi più popolari figurano quello per raggiungere e visitare la Sacra di S. Michele, la Venaria Reale, oppure i bellissimi paesaggi delle Langhe, del Monferrato e del Roero. A seconda delle proprie esigenze e del numero di partecipanti al tour è possibile scegliere tra automobili di lusso, autobus o minivan.

Transfer per matrimoni ed eventi privati

Il servizio di transfer è usufruibile anche per matrimoni e per eventi privati. Per qualsiasi dubbio o informazione sui servizi offerti è possibile visitare il sito ufficiale http://www.nccstefanotudisco.com o contattare telefonicamente l'autonoleggio.