A Tarantasca continua la mostra dei presepi nella Chiesa di S. Bernardo

Dal 17 Dicembre sono stati aperti i “Presepi di Tarantasca”. Dopo due anni di stop il Presepe Meccanico realizzato dal gruppo Amici del Presepe di Tarantasca torna ad essere visitabile con tante novità. Una nuova ripartenza con più installazioni, di cui la principale nella navata destra della Chiesa Parrocchiale S.Bernardo.

I presepi artigianali (iniziativa dell'associazione Amici della Biblioteca) sono presenti nelle cappelle laterali della Chiesa, mentre all'esterno campeggia una raffigurazione della Natività sotto il grande albero di Natale, con statue di grandi dimensioni.

A far tappa ai presepi di Tarantasca un'inviato speciale, Silvano Degiovanni, detto Diego, che ha postato un bel filmato sul suo canale “Diego e la Mula”: clicca qui per il video.



Tutti gli elementi sono stati ambientati nel paesaggio alpino che caratterizza il territorio con borghi e case in pietra, personaggi che svolgono i mestieri attuali e di un tempo. Il gruppo si è rafforzato di nuovi elementi che hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle opere presepistiche, iniziata nel mese di novembre, per due volte la settimana. E non mancano gli effetti speciali tra temporali, acqua che sgorga, giorno e notte… Le visite sono possibili tutti i giorni dalle ore 8 alle 18, escluso orario Sacre funzioni.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia il gruppo è ripartito con entusiasmo, guidato dall’inossidabile Valter Olivero che ha realizzato con maestria nuovi movimenti come il bambino che va sull'altalena, il bottaio, l'uomo che attinge l'acqua dal pozzo, e altri, assolutamente da non perdere.